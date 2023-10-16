Володин: Отсутствие двойных стандартов должно стать основой в отношениях стран

Санкции, наложенные для противодействия развитию других государств, неприемлемы. Отношения между странами должен строиться на взаимоуважении, невмешательстве в личные дела каждой державы и отсутствии двойных стандартов.
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