E-News.su

83 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    К сожалению Запад не будет к этому прислушиваться."Сафари на людей"...
  • Владимир Ознобихин
    Заработался, сердечный?!Арестовича хотят ...
  • Владимир Ознобихин
    Минские соглашения не исполняет Украина!! А нам остаются санкции. Двайте объявим, что возьмемся их выполнять за Укра...Корнилов предложи...

День военного автомобилиста 2021

Сегодня в России отмечается День военного автомобилиста. 29 мая 1910 года на основании Указа Императора России Николая II была сформирована первая автомобильная учебная рота, которая впоследствии была преобразована в военную автомобильную школу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх