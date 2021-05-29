День военного автомобилиста 2021

Сегодня в России отмечается День военного автомобилиста. 29 мая 1910 года на основании Указа Императора России Николая II была сформирована первая автомобильная учебная рота, которая впоследствии была преобразована в военную автомобильную школу.
Сегодня в России отмечается День военного автомобилиста. 29 мая 1910 года на основании Указа Императора России Николая II была сформирована первая автомобильная учебная рота, которая впоследствии была преобразована в военную автомобильную школу.
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