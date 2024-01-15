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Из-за политических высказываний в Таиланде отменили концерты иноагента Максима Галкина

Из-за политических высказываний в Таиланде отменили концерты иноагента Максима Галкина

Концерты иноагента Максима Галкина в Таиланде отменили из-за его политических высказываний Галкин должен был выступить в Паттайе 24 января и Пхукете 25 января Фото: Евгений Одиноков / «РИА Новости» В Таиланде отменили концерты юмориста Максима Галкина, признанного в России иностранным агентом.

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