Из-за политических высказываний в Таиланде отменили концерты иноагента Максима Галкина

Концерты иноагента Максима Галкина в Таиланде отменили из-за его политических высказываний Галкин должен был выступить в Паттайе 24 января и Пхукете 25 января Фото: Евгений Одиноков / «РИА Новости» В Таиланде отменили концерты юмориста Максима Галкина, признанного в России иностранным агентом.
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