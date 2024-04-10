Возраст общежития: можно ли доверять домам престарелых

Аналитический центр НАФИ провел исследование, согласно которому половина россиян считают допустимым размещение пожилых родственников, которым требуется уход, в домах престарелых, пансионатах или иных специальных учреждениях — особенно если они уверены в качестве предоставляемых услуг.
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