РФ планирует денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве

Россия планирует отказаться от соглашения с Великобританией о рыболовстве, в соответствии с которым британским судам было предоставлено право рыболовный промысел в водах Баренцева моря, сообщают «Известия».
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