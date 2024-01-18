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РФ планирует денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве

РФ планирует денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве

Россия планирует отказаться от соглашения с Великобританией о рыболовстве, в соответствии с которым британским судам было предоставлено право рыболовный промысел в водах Баренцева моря, сообщают «Известия».

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