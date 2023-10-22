Администрация президента США передала 1 миллиард долларов Ближневосточному агентству ООН на помощь палестинским беженцам и организации работ.
И нашим, и вашим - Байдена подозревают в финансировании ХАМАС
Комментарии
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Андрей
у ХАМАС деньги и оружие американские , всех американских пленников ХАМАС освободил... Но у евреев во всём виновата Россия.😀
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14 час.
лина любимцева
Так Израилю как никогда выгодно нынешнее "столкновение с ХАМАС". Израиль окончательно зачищает территорию сектора Газа от палестинцев.
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11 час.
лл
лина любимцева
Байдену нужны деньги на наркотики для сына Хантера. Лишь бы что сынок же не будет употреблять...
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11 час.
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