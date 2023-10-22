И нашим, и вашим - Байдена подозревают в финансировании ХАМАС

Андрей у ХАМАС деньги и оружие американские , всех американских пленников ХАМАС освободил... Но у евреев во всём виновата Россия.😀

лина любимцева Так Израилю как никогда выгодно нынешнее "столкновение с ХАМАС". Израиль окончательно зачищает территорию сектора Газа от палестинцев.