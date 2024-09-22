Журналистка Панченко: Зеленский лжет о числе погибших солдат ВСУ в ходе конфликта 22 сентября 2024, 07:45 Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, лжет о количестве погибших солдат вооруженных сил страны (ВСУ).
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