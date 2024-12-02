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Honor представила умный смартфон — Honor X9c Smart с защитой от падений и 108-Мп камерой...

Honor представила умный смартфон — Honor X9c Smart с защитой от падений и 108-Мп камерой...

Honor представила умный смартфон — Honor X9c Smart с защитой от падений и 108-Мп камеройHonor сегодня провела два мероприятия, одно из них — в Китае, где прошла презентация серии смартфонов Honor 300, а на втором в Малайзии был представлен смартфон начального уровня Honor X9c Smart.

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