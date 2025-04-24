🌸Ой, как это круто — проснуться и встать, И синее небо в окне увидать, И вспомнить спросонья, что снова весна, Что утро и солнце прекраснее сна!🌦.
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🌸Ой, как это круто — проснуться и встать, И синее небо в окне увидать, И вспомнить спросонья, что снова весна, Что утро и солнце прекраснее сна!🌦.