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Сына Стаса Намина кремировали

Сына Стаса Намина кремировали

18.06.12. Вручение премии «Серебряная калоша» - 2012 в Театре Советской армии. На снимке: Стас НаминСтало известно, что сына известного актера Стаса Намина, которого убил родной брат, похоронили в минувшее воскресенье.

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