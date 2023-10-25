Сына Стаса Намина кремировали

18.06.12. Вручение премии «Серебряная калоша» - 2012 в Театре Советской армии. На снимке: Стас НаминСтало известно, что сына известного актера Стаса Намина, которого убил родной брат, похоронили в минувшее воскресенье.
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