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Что грозит девушке, устроившей инцидент в эфире Первого канала — адвокат Сталина Гуревич

Что грозит девушке, устроившей инцидент в эфире Первого канала — адвокат Сталина Гуревич

Вбежавшая в прямой эфир с плакатом девушка никакого уголовного преступления не совершила. Но помимо этого перформанса она запустила видеоролик, в котором прозвучали заявления, которые могут быть трактованы с точки зрения статьи Уголовного кодекса.

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