Обанкротившиеся отели и опустевшие пляжи: К чему привели антироссийские протесты в Грузии

Репортер «Итогов недели» пыталась понять: если грузинские отели и рестораны считают убытки, если на улицах говорят, что без наших денег выжить сложно, а мы рассуждаем о многовековой дружбе, стоит ли сейчас восстанавливать авиасообщение? Почти два месяца в Тбилиси не прекращались антироссийские акции протестов.
Популярные статьи
- Про кретина, который был идиотом ещё до своего слабоумия
- Ну что ж, идем к классическому финалу, как в 1945-м. Запад тогда готовил к выходу из Германии всех нужных ему специалистов, преступников и маргиналов. Сейчас включается похожий сценарий...
- WADA хочет получить взнос от России, или Как хвост начал вилять собакой
Свежие комментарии