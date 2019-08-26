Обанкротившиеся отели и опустевшие пляжи: К чему привели антироссийские протесты в Грузии

Репортер «Итогов недели» пыталась понять: если грузинские отели и рестораны считают убытки, если на улицах говорят, что без наших денег выжить сложно, а мы рассуждаем о многовековой дружбе, стоит ли сейчас восстанавливать авиасообщение? Почти два месяца в Тбилиси не прекращались антироссийские акции протестов.