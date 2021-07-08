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Яннис Адетокумбо – о состоянии колена после возвращения: «Все хорошо»

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо заявил о том, что доволен состоянием левого колена на следующий день после первого матча финальной серии с «Санз» (0-1).

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