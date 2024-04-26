Кроссовер Audi Q6L e-tron: удлиненная версия для Китая

Кроссовер Audi Q6L e-tron: удлиненная версия для КитаяМесяц назад компания Audi представила свой новый электрический кроссовер Audi Q6 e-tron, который стал электрической альтернативной известной модели Audi Q5.
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