FT: США могут помочь Россельхозбанку установить отношения с зарубежными банками

Соединенные Штаты рассматривают возможность помочь Россельхозбанку установить корреспондентские отношения с американскими банками с целью продлить зерновую сделку с участием России, пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на источники.
Соединенные Штаты рассматривают возможность помочь Россельхозбанку установить корреспондентские отношения с американскими банками с целью продлить зерновую сделку с участием России, пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на источники.
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