Остановки типа «Г» сделали заключенные для Новосибирска

Как сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН, в нынешнем октябре исправительная колония №8 и «Городской центр организации дорожного движения» заключили контакт на поставку для Новосибирска 50-ти остановочных павильонов типа «Г».
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