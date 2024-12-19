Горожан пригласили на программу кинопарка «Москино» на 21 и 22 декабря

Премьера мультимедийного спектакля, участие в киносъемках и интерактивной постановке, развлечения на свежем воздухе и многие другие мероприятия ждут горожан и гостей столицы в кинопарке «Москино» в выходные.
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