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Царьград

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Эксперт объяснил, когда на АЗС появится топливо после дефицита

Эксперт объяснил, когда на АЗС появится топливо после дефицита

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда ситуация с топливом на АЗС нормализуется.

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