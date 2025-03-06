РБК: власти России обсуждают расширение программы семейной ипотеки

Власти России вернулись к обсуждению расширения программы семейной ипотеки. Как сообщает РБК со ссылкой на перечень поручений по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, Минфин и Минстрой совместно с основным оператором льготных госпрограмм «ДОМ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии