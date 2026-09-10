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Царьград

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В Ольгино построят 20 домов до 24 этажей за 76,3 гектара

В Ольгино построят 20 домов до 24 этажей за 76,3 гектара

Региональный Минград утвердил проект планировки территории, в рамках которого в нижегородской деревне Ольгино будет создан новый микрорайон.

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