В детских летних лагерях Ивановской области с помощью тематических площадок несовершеннолетние обучаются основам безопасного поведения во время каникул

В рамках обеспечения безопасных каникул и профилактики детских правонарушений на базе лагеря «Огонёк» в Ивановском районе состоялось очередное профилактическое мероприятие, в котором приняли участие сотрудники ПДН, отделения по работе с личным составом отдела МО МВД России «Ивановский», линейного отдела ПДН, комиссия по делам несовершеннолетних, а также инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции «Ивановский».
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