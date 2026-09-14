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Царьград

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Британию ждёт распад? Политолог оценил демарш Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии

Британию ждёт распад? Политолог оценил демарш Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия идут к декларации о референдумах, пишет The Telegraph. Политолог Газарян читает, что слабость власти в Лондоне может привести к распаду страны.

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