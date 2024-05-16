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Всё о женщинах

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  • Кот Рыжый
    Отдельной категории девиц, на мозги сильно давит их корона! В следствии чего, у них проблемы с мыслительным процессом...«Непомерные» треб...
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    Тема неактуальна, в пределе - не нужна и одежда (впрочем, при первичной презентации действительно так)Три вопроса к муж...

Три вопроса к мужчинам, которые считают, что женский макияж – это «обман потребителя»

Три вопроса к мужчинам, которые считают, что женский макияж – это «обман потребителя»

Залезла поутру в Мужскую Берлогу, посмотреть, что новенького на той стороне баррикад. К моему удивлению обсуждают то же, что у меня – женскую внешность.

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Комментарии
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М
ММ
Два раза в жизни я не узнал женщин в макияже, знав их до того без макияжа!
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15 час.
m
mlee
Тема неактуальна, в пределе - не нужна и одежда (впрочем, при первичной презентации действительно так)
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15 час.
Кот Рыжый
А мне повезло! У меня жена красавица! Всю жизнь использовала косметику по самому мизеру! Не было необходимости =намазываться косметикой=! И  высмеивала девиц, которые мазались, как индейцы-ирокезы на тропе войны!  😜😂
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14 час.

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