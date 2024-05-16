Залезла поутру в Мужскую Берлогу, посмотреть, что новенького на той стороне баррикад. К моему удивлению обсуждают то же, что у меня – женскую внешность.
Три вопроса к мужчинам, которые считают, что женский макияж – это «обман потребителя»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Два раза в жизни я не узнал женщин в макияже, знав их до того без макияжа!
Ответить
15 час.
m
mlee
Тема неактуальна, в пределе - не нужна и одежда (впрочем, при первичной презентации действительно так)
Ответить
15 час.
Кот Рыжый
А мне повезло! У меня жена красавица! Всю жизнь использовала косметику по самому мизеру! Не было необходимости =намазываться косметикой=! И высмеивала девиц, которые мазались, как индейцы-ирокезы на тропе войны! 😜😂
Ответить
14 час.
Свежие комментарии