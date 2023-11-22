TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

686 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Как актриса - никакая, как человек - говно85-летняя актриса...
  • Алексей
    Какая на хрен актриса? Статья ни о чём“Вы кто, вы люди ...
  • Друг
    Взяли эту грязь из под ногтей, приютили, образование дали. Замечу, родные детки на фото всегда в обнимку с папой и от...Как в окружении П...

“Вы кто, вы люди вообще. Вы нелюди?” – Елену Борщеву довели до истерики на шоу «Звезды в Африке». Звезда КВН покинула проект

“Вы кто, вы люди вообще. Вы нелюди?” – Елену Борщеву довели до истерики на шоу «Звезды в Африке». Звезда КВН покинула проект

Елену Борщеву довели до истерики и вынудили покинуть проект “Звезды в Африке”. Что же произошло? На проекте “Звезды в Африке” на ТНТ произошел неожиданный и скандальный эпизод, когда бывшая КВНщица Елена Борщева решила добровольно покинуть реалити-шоу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНДРЕЙ ВИШНИЦКИЙ
Более бездарной &quot;актрисы&quot; не встречал! Зато самомнения вагон и маленькая тележка! Ей только на кассе в Магните сидеть и там тупо шутить с покупателями!
Ответить
12 час.
И
Игорь
Целая статья словоблудия! А что произошло то?!!! Почему ушла?! Из-за стресса, а стресс то из-за чего?!!!
Ответить
8 час.
А
Алексей
Какая на хрен актриса? Статья ни о чём
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх