“Вы кто, вы люди вообще. Вы нелюди?” – Елену Борщеву довели до истерики на шоу «Звезды в Африке». Звезда КВН покинула проект

Елену Борщеву довели до истерики и вынудили покинуть проект “Звезды в Африке”. Что же произошло? На проекте “Звезды в Африке” на ТНТ произошел неожиданный и скандальный эпизод, когда бывшая КВНщица Елена Борщева решила добровольно покинуть реалити-шоу.
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