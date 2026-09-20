Выборы в Туле посетили наблюдатели из Нигерии и Алжира

Международные наблюдатели из Нигерии и Алжира высоко отметили работу УИК в Туле.Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Татьяна Разумовская на брифинге рассказала, что в Туле выборы депутатов Государственной Думы посетили международные наблюдатели.