Выборы в Туле посетили наблюдатели из Нигерии и Алжира

Международные наблюдатели из Нигерии и Алжира высоко отметили работу УИК в Туле.Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Татьяна Разумовская на брифинге рассказала, что в Туле выборы депутатов Государственной Думы посетили международные наблюдатели.
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