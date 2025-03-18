ХАМАС назвало решение Израиля об атаке на Газу приговором заложникам

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк выступил с заявлением, что решение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о возобновлении военных действий в секторе Газа означает смертный приговор заложникам.
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