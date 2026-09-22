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Татар-информ

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Фазлеева: Для РТ Стратегия креативной экономики РФ – переход на новый уровень

Фазлеева: Для РТ Стратегия креативной экономики РФ – переход на новый уровень

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Для Татарстана принятие федеральной Стратегии развития креативной экономики до 2036 года не требует начала соответствующей работы с нуля, но означает переход на новый качественный уровень.

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