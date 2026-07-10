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Отказ ЕС от новых жестких антироссийских санкций объяснили

Еврокомиссия (ЕК) отказалась от наиболее жестких положений 21-го пакета антироссийских санкций не из-за потепления отношений с Россией, а потому что идеи для ограничений закончились, а каждый новый шаг наносит серьезный ущерб самой Европе, заявил политолог Александр Асафов.

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