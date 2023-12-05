В Петербурге оказалось в семь раз меньше людей с миллионными зарплатами, чем в Москве

Больше всего работников-миллионеров трудится в сфере оптовой и розничной торговли. Число работников, получающих зарплату от 1 млн рублей в месяц, по сравнению с досанкционным 2021 годом увеличилось в России на 43% до 24,4 тысячи человек.
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