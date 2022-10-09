Подразделения ВСУ выпустили 14 артиллерийских снарядов по Горловке

Украинская армия продолжает наносить удары по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинская армия продолжает наносить удары по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Свежие комментарии