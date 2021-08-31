В Иркутской области завели дело о многомиллионной контрабанде леса в Китай

Газета.ruПолитикаВ Иркутской области завели дело о многомиллионной контрабанде леса в КитайВ Иркутской области завели уголовное дело по факту контрабанды леса в Китай на сумму свыше 130 млн рублей.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьKonstantin ПетровВ Китае вырубка лесов запрещена. Это значит, что наш кругляк вывозился и дальше будет вывозиться на нужды развитой экономики поездами, автомобилями и баржами по реке. Со стороны это выглядит как муравьиные тропы по которым с утра до ночи Российские муравьи без устали тащат все, что соберут на обширных территориях в интересах Китая.Комментировать
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