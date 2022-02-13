«Челси» – 5-й клуб, выигравший все главные трофеи. До него это удалось «Юве», «МЮ», «Баварии» и «Аяксу»

Вчера «Челси» впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира. Лондонцы стали пятым клубом, который сумел выиграть все главные трофеи в Европе и в своей стране.

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