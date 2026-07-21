Водовод продолжают строить в поселке Усть-Ордынский

В поселке Усть-Ордынский создают инфраструктуру для обеспечения жителей чистой питьевой водой. На этой неделе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев находится с поездкой по Усть-Ордынскому бурятскому округу и во время поездки он проинспектировал ход строительства водовода.
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