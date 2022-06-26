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The Hill: необъяснимая политика Байдена позволила России увеличить доходы

The Hill: необъяснимая политика Байдена позволила России увеличить доходы

Президент США Джо Байден ведет странную политику в нефтедобывающем секторе, позволяя России наращивать свою прибыль, отметила финансовый аналитик американского издания The Hill Лиз Пик, передает «ПолитРоссия».

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