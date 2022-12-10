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Джордан Пул: «Ветераны «Уорриорз» не собираются помогать тем, кому все равно»

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул рассказал, какую роль в его развитии сыграли опытные игроки команды Стефен Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин.

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