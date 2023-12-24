Дефицит кадров: российским компаниям не хватает сотрудников

В 2022-2023 годах дефицит кадров в России резко увеличился, по итогам текущего года компаниям не хватает 4,8 млн сотрудников, говорится в исследовании научного сотрудника ФГБУН «Институт экономики РАН» Николая Ахапкина, которое приводят «Известия».