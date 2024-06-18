Руанда отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине в Швейцарии

Руанда отозвала подпись под коммюнике по итогам конференции по Украине в Швейцарии. Руанда стала третьей страной, отозвавшей подпись, до нее это сделали Иордания и Ирак, сообщают СМИ со ссылкой на сайт МИД Швейцарии, где опубликован уточненный список участников встречи, поддержавших итоги конференции.