Министр юстиции прокомментировала ряд отставок судей

В последние полтора года система правосудия переживает глубокие радикальные изменения, а некоторое социальное недовольство и обстоятельства процесса оценки кандидатов в Высший совет магистратуры привели к тому, что несколько судей покинули систему.
В последние полтора года система правосудия переживает глубокие радикальные изменения, а некоторое социальное недовольство и обстоятельства процесса оценки кандидатов в Высший совет магистратуры привели к тому, что несколько судей покинули систему.
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