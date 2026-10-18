В Курганской области 19 октября ожидается сильный ветер до 16 м/с и дождь, что увеличивает риск ЧС. МЧС предупреждает о возможных обрывах электросетей и ухудшении лесопожарной обстановки.
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