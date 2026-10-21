Злоумышленники подменяли не саму программу Siemens, а загружавшиеся ею DLL-файлы, используя подлинную цифровую подпись приложения для маскировки вредоносной активности Siemens сообщила об эксплуатации уязвимости CVE-2026-110936 в своей программе Software Center, предназначенной для загрузки, установки, активации и обновления приобретённых приложений, а также запуска бесплатных пробных версий.