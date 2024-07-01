Анатолий Скоромец: будущее рынка труда за мультидисциплинарными специалистами

Гендиректор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец рассказал об опыте компании в работе с молодежью, цифровых технологиях в обучении, наиболее востребованных специальностях и дал советы начинающим сотрудникам, сообщает РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии