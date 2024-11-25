В ЯНАО запущен проект языковой адаптации детей мигрантов

В Салехарде 24 ноября прошел урок русского языка для 40 детей мигрантов. Проект языковой и социокультурной адаптации иностранцев запущен в этом учебном году по инициативе имама соборной мечети Салехарда Тимура Салихова, передает корреспондент «Ямал-Медиа».