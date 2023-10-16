КНДР обвинила Японию в подготовке к вторжению в Корею

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru КНДР считает, что рост военных расходов Японии, намерение принять на вооружение наступательные средства и участие в учениях с Южной Кореей и США говорят о подготовке Токио к вторжению в Корею.
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