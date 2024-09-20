16,3 млн руб потратили на детский оздоровительный отдых в Братске

На заседании областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, которое проходило в Иркутске под председательством заместителя председателя Правительства Приангарья Валентины Вобликовой, отметили Братск за работу по организации детского оздоровительного отдыха.
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