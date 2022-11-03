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Захаров об идее отмены признания CAS: «Подобные инициативы разрушат мечты многих спортсменов»

Олимпийский чемпион по шорт‑треку и серебряный призер Пекина-2022 по конькобежному спорту Руслан Захаров поделился мнением о законопроекте об отмене признания спортивного арбитража CAS российскими федерациями.

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