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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не зря Дзюба за свою карьеру сменил чуть ли не 10 клубов. Иногда он переходит за грань фола. Эпизод с лосем и львом – вопрос воспитания и меры». Белоус о футболке форварда «Акрона»

Нападающий «Акрона» после гола «Спартаку» показал футболку, на которой изображен лев, поставивший лапы на побежденного лося в Колизее.

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