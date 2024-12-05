Педагог раскрыл секрет успешной сдачи ЕГЭ на 80+ баллов

Педагог Виктория Подсухина рассказала, как успешно сдать ЕГЭ, акцентируя внимание на изучении формата экзамена и использовании разнообразных ресурсов для подготовки, таких как сайт ФИПИ, онлайн-платформы и видеолекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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