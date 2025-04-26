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НХЛ дисквалифицировала форварда «Тампы» за жесткий хит против капитана «Флориды» Баркова

НХЛ дисквалифицировала форварда «Тампы» за жесткий хит против капитана «Флориды» Баркова

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель получил наказание за жесткий хит против капитана «Флориды Пантерз» Александра Баркова.

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