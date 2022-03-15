Политолог Евгений Михайлов: украинские нацбатальоны необходимо уничтожать

Украинских военных уличили в отсутствии каких-либо принципов. Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с «360» объяснил, что мирное население они будут уничтожать, чтобы обвинить во всем российских военных.
Украинских военных уличили в отсутствии каких-либо принципов. Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с «360» объяснил, что мирное население они будут уничтожать, чтобы обвинить во всем российских военных.
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