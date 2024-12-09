В выходные ялтинская группа подразделения «БАРС-КРЫМ» училась противодействовать возможному проникновению диверсантов.
БАРС КРЫМ
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В выходные ялтинская группа подразделения «БАРС-КРЫМ» училась противодействовать возможному проникновению диверсантов.
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